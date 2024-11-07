Джейлен Дюрен получил травму левого голеностопа

Джейлен Дюрен досрочно завершил матч против «Шарлотт».

Центровой «Детройта » получил растяжение левого голеностопа. Баскетболист поскользнулся в начале матча и остался в игре на некоторое время, но все-таки покинул площадку еще в первой четверти, проведя 8 минут на паркете. Дюрен успел сделать 3 подбора и 1 передачу.

На его счету 9,5 очка и 10 подборов в первых матчах нынешнего сезона. «Пистонс» уступили «Хорнетс» на 1 очко (107:108), прервав серию из 2 побед.

Клуб не ожидает длительного отсутствия центрового и будет отслеживать процесс восстановления баскетболиста с прицелом на скорое возвращение в состав.