У Карла-Энтони Таунса растяжение связок запястья. Его участие в матче с «Пистонс» под вопросом

У Карла-Энтони Таунса растяжение связок запястья левой руки.

Участие звездного центрового «Никс» в матче с «Пистонс» в пятницу находится под вопросом.

Таунс набрал рекордные для себя в сезоне 44 очка, а также 13 подборов во встрече с «Майами» в среду.