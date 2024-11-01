У Карла-Энтони Таунса растяжение связок запястья. Его участие в матче с «Пистонс» под вопросом
У Карла-Энтони Таунса растяжение связок запястья левой руки.
Участие звездного центрового «Никс» в матче с «Пистонс» в пятницу находится под вопросом.
Таунс набрал рекордные для себя в сезоне 44 очка, а также 13 подборов во встрече с «Майами» в среду.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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