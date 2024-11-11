Энтони Дэвису было сложно открыть левый глаз после контакта с Якобом Пелтлем
Энтони Дэвис не доиграл матч с «Торонто» из-за травмы глаза.
Центровой «Лейкерс» получил удар по лицу в районе левого глаза и завершил встречу досрочно. По сообщению инсайдера Дэйва Макменамина, основной проблемой стало то, что отек мешал Дэвису держать глаз открытым.
Центровой пройдет обследование у офтальмолога в понедельник в качестве «предосторожности».
Дэвис получил царапину на роговице того же левого глаза в марте.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера ESPN Дэйва Макменамина
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