Энтони Дэвису было сложно открыть левый глаз после контакта с Якобом Пелтлем

Энтони Дэвис не доиграл матч с «Торонто» из-за травмы глаза.

Центровой «Лейкерс» получил удар по лицу в районе левого глаза и завершил встречу досрочно. По сообщению инсайдера Дэйва Макменамина, основной проблемой стало то, что отек мешал Дэвису держать глаз открытым.

Центровой пройдет обследование у офтальмолога в понедельник в качестве «предосторожности».

Дэвис получил царапину на роговице того же левого глаза в марте.