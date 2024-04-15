Энтони Дэвис получил повреждение спины, но намерен сыграть в плей-ин

Энтони Дэвис получил повреждение спины в матче с «Пеликанс».

Звездный форвард травмировался под занавес победной для «озерников» встречи, когда его толкнули в спину во время прыжка.

«Нет никаких сомнений в том, что я буду играть во вторник (плей-ин против «Нового Орлеана» – Sports.ru). Массаж, восстановительные процедуры, покой. Посмотрим на мое состояние в течение следующих 36 часов, я должен быть готов», – заявил Дэвис.

Победа со счетом 124:108 помогла « » сохранить 8-е место на Западе, набрал 30 очков и 11 подборов.