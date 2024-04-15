Энтони Дэвис получил повреждение спины, но намерен сыграть в плей-ин

Теги травмы Лейкерс Новый Орлеан НБА Баскетбол - видео Энтони Дэвис НБА плей-ин Баскетбол

Энтони Дэвис получил повреждение спины в матче с «Пеликанс».

Звездный форвард травмировался под занавес победной для «озерников» встречи, когда его толкнули в спину во время прыжка.

«Нет никаких сомнений в том, что я буду играть во вторник (плей-ин против «Нового Орлеана» – Sports.ru). Массаж, восстановительные процедуры, покой. Посмотрим на мое состояние в течение следующих 36 часов, я должен быть готов», – заявил Дэвис.

Победа со счетом 124:108 помогла «Лейкерс» сохранить 8-е место на Западе, Дэвис набрал 30 очков и 11 подборов.

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6 комментариев
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Видимо НОП уже готовились к следующему матчу с ЛАЛ.
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такое защемление может отпустить быстро, а может и неделю беспокоить.
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