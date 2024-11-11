Леброн Джеймс оформил трипл-дабл в победном матче с «Торонто»

«Лейкерс» одержали шестую победу в сезоне, справившись с «Торонто» – 123:103.

Форвард «озерников» Леброн Джеймс оформил трипл-дабл – 19 очков (6 из 14 с игры), 10 подборов и 16 передач за 35 минут.

Это третий трипл-дабл для 39-летнего форварда в новом сезоне. 16 передач – лучший результат для Леброна в текущей регулярке.