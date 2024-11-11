Энтони Дэвис не смог доиграть матч с «Торонто» из-за повреждения глаза

Энтони Дэвис получил травму.

Форвард «Лейкерс » Энтони Дэвис отправился в раздевалку в середине третьей четверти матча с «Торонто» (123:103) из-за повреждения левого глаза.

Дэвис получил удар в лицо от центрового «Рэпторс» Якоба Пелтля, когда блокировал его попытку броска сверху. Австриец левой рукой попал Энтони по лицу и глазам.

До получения травмы Энтони набрал 22 очка, 4 подбора и 2 блок-шота.

Дэвис получил царапину на роговице того же левого глаза в марте.