Энтони Дэвис не смог доиграть матч с «Торонто» из-за повреждения глаза
Энтони Дэвис получил травму.
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис отправился в раздевалку в середине третьей четверти матча с «Торонто» (123:103) из-за повреждения левого глаза.
Дэвис получил удар в лицо от центрового «Рэпторс» Якоба Пелтля, когда блокировал его попытку броска сверху. Австриец левой рукой попал Энтони по лицу и глазам.
До получения травмы Энтони набрал 22 очка, 4 подбора и 2 блок-шота.
Дэвис получил царапину на роговице того же левого глаза в марте.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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