Норман Пауэлл: «В глубине души всегда знал, что способен на это»
Норман Пауэлл высказался о своем прогрессе в этом сезоне.
«В глубине души я всегда знал, что способен на это.
Когда я был в «Торонто», я мог быть Кайлом Лаури или Демаром Дерозаном. Когда я был в «Портленде», я мог быть Си Джей Макколлумом или Дэмианом Лиллардом. Когда я был здесь, я мог быть Каваем Ленардом, Полом Джорджем или Джеймсом Харденом.
Я думал об этом каждое лето, это то, за что я боролся и чего добивался, но теперь это происходит, и я просто доверяю работе. Мы говорили об этом, мы это тренировали, так что теперь мы просто даем этому раскрыться», – сказал защитник «Клипперс».
31-летний Пауэлл проводит лучший сезон в карьере, набирая 25,5 очка, 3,4 подбора, 2,4 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч при 49,4% из-за дуги.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: SportsNet
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