0

Норман Пауэлл: «В глубине души всегда знал, что способен на это»

Норман Пауэлл высказался о своем прогрессе в этом сезоне.

«В глубине души я всегда знал, что способен на это.

Когда я был в «Торонто», я мог быть Кайлом Лаури или Демаром Дерозаном. Когда я был в «Портленде», я мог быть Си Джей Макколлумом или Дэмианом Лиллардом. Когда я был здесь, я мог быть Каваем Ленардом, Полом Джорджем или Джеймсом Харденом.

Я думал об этом каждое лето, это то, за что я боролся и чего добивался, но теперь это происходит, и я просто доверяю работе. Мы говорили об этом, мы это тренировали, так что теперь мы просто даем этому раскрыться», – сказал защитник «Клипперс».

31-летний Пауэлл проводит лучший сезон в карьере, набирая 25,5 очка, 3,4 подбора, 2,4 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч при 49,4% из-за дуги.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: SportsNet
logoКлипперс
logoНБА
logoНорман Пауэлл
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джеймс Харден и Норман Пауэлл набрали 48 очков на двоих в победной игре с «Торонто»
сегодня, 08:22Видео
Норман Пауэлл оформил первый в карьере дабл-дабл – 31 очко и 12 подборов в матче против «Кингз»
3вчера, 14:22
«Клипперс» и «Хорнетс» ведут переговоры об обмене Майлза Бриджеса по схеме «сайн-энд-трейд»
143 июля, 14:25
«Чушь». Норман Пауэлл недоволен тем, что не номинирован на награду «Лучший запасной игрок»
1023 апреля, 17:39
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Джей Джей Редик: «Я не из тех, кто будет слишком остро реагировать и выставлять 19 разных стартовых пятерок в 25 матчах»
226 минут назад
Домантас Сабонис, Киган Мюррэй и Малик Монк – лучшее трио по «нет-рейтингу»
3сегодня, 18:14
Стефон Марбери: «Никс» могут выиграть чемпионат с этим составом»
2сегодня, 17:42
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» обыграл в гостях «Астану» и прервал серию поражений, «Зенит» взял верх над «Автодором» и другие результаты
22сегодня, 16:45
НБА. «Милуоки» примет «Бостон», «Оклахома» сыграет с «Голден Стэйт» и другие матчи
27сегодня, 16:44
«Не думаю, что все было сделано правильно». Дуэйну Уэйду не нравится, как Леброн Джеймс покинул «Майами»
8сегодня, 16:35
Карл-Энтони Таунс: «Я большой поклонник Кармело Энтони»
сегодня, 16:15
Представлен график, демонстрирующий рост дистанции, которую преодолевает команда НБА в среднем за 82 матча
13сегодня, 16:06Фото
«Он действовал мне на нервы каждый день». Бэрон Дэвис назвал худшего тренера в своей карьере
1сегодня, 15:18
ACB. «Реал» выиграл у «Гран-Канарии», «Бреоган» встретится с «Барселоной» и другие матчи
сегодня, 14:45Live
Ко всем новостям
Последние новости
Дражен Анзулович: «Ожидаю от наших иностранных игроков более качественную игру»
10 минут назад
Эргин Атаман госпитализирован после победы «Панатинаикоса» над «Перистери»
сегодня, 18:23
Миленко Богичевич после поражения от «Зенита»: «Доволен тем, что сражались до конца»
сегодня, 18:02
Грег Оден о Заке Иди: «Когда у тебя рост 220 сантиметров, никто ничего не может с этим поделать»
сегодня, 17:51
Хавьер Паскуаль после победы над «Автодором»: «В нападении действовали неплохо, но о защите этого нельзя сказать»
сегодня, 17:33
Серхио Юль получил надрыв мышцы бедра
сегодня, 17:28
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» разгромил «Перистери», «Олимпиакос» встретится с «Промитеасом»
сегодня, 17:20Live
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» в гостях победила «Мегу», «Партизан» встретится с «Дубаем» и другие матчи
сегодня, 16:55Live
Илона Корстин: «Будем ждать Егора Демина в Единой лиге ВТБ»
6сегодня, 16:52
Андрей Ведищев: «После трех поражений нам было очень важно победить»
сегодня, 16:40