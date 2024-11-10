Джеймс Харден и Норман Пауэлл набрали 48 очков на двоих в победной игре с «Торонто»

«Клипперс» одержали 4-ю победу подряд.

Ключевыми игроками в составе команды снова стали разыгрывающий Джеймс Харден и защитник Норман Пауэлл , набравшие 48 очков на двоих.

На счету Хардена 24 очка, 12 подборов и 7 передач при 5 из 17 с игры, 2 из 8 из-за дуги и 12 из 13 штрафных.

В активе Пауэлла – 24 очка, 3 подбора и 3 передачи. Защитник реализовал 7 из 14 бросков с игры и 3 из 6 из-за дуги.

«Клипперс » в заключительной 12-минутке упустили заработанное за матч преимущество (24:33), но сумели удержать окончательную победу над «Торонто » в своих руках (105:103).