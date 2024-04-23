«Чушь». Норман Пауэлл недоволен тем, что не номинирован на награду «Лучший запасной игрок»

Теги Клипперс НБА Норман Пауэлл Баскетбол

Норман Пауэлл не вошел в число номинантов на награду «Лучший запасной игрок».

«Честно говоря, я думаю, что это чушь. Два года подряд, не знаю, что еще нужно сделать, чтобы стать лучшим запасным. Я лидирую по очкам со скамейки, но даже не номинирован на награду. Я самый эффективный запасной игрок при том, что играю с четырьмя будущими членами Зала славы и не часто получаю мяч.

Я считаю, это отстой. Это политика, но в конце концов, главная цель – выиграть чемпионат», – сказал форвард «Клипперс».

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4 комментария
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Я тоже не понял этого решения, как по мне, так он не просто должен быть номинирован, но и рассматриваться основным кандидатом на победу
+19
0
+19
Ответ petrovson
Я тоже не понял этого решения, как по мне, так он не просто должен быть номинирован, но и рассматриваться основным кандидатом на победу
Я вообще был практически уверен, да, что он и возьмёт, а когда увидел, что его даже в номинантах нет, был обескуражен, если выражаться интеллигентно. Но на самом деле, не сильно-то я и шарю по сравнению с некоторыми многими ребятами тут, и хотелось бы увидеть здесь хотя бы небольшую дискуссию о том, справедливо или нет обошлись с Пауэллом.
+4
0
+4
Пауэлл по совокупности конечно на лучшего шестого наиграл, но не везёт
+2
0
+2
Если только вместо Бобби Портиса.
+2
-2
0
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