«Чушь». Норман Пауэлл недоволен тем, что не номинирован на награду «Лучший запасной игрок»

Норман Пауэлл не вошел в число номинантов на награду «Лучший запасной игрок».

«Честно говоря, я думаю, что это чушь. Два года подряд, не знаю, что еще нужно сделать, чтобы стать лучшим запасным. Я лидирую по очкам со скамейки, но даже не номинирован на награду. Я самый эффективный запасной игрок при том, что играю с четырьмя будущими членами Зала славы и не часто получаю мяч.

Я считаю, это отстой. Это политика, но в конце концов, главная цель – выиграть чемпионат», – сказал форвард « ».