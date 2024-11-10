Джей Джей Редик: «Я не из тех, кто будет слишком остро реагировать и выставлять 19 разных стартовых пятерок в 25 матчах»
Джей Джей Редик высказался о своей реакции на серию ошибок Д’Анджело Расселла.
«Я не из тех, кто будет слишком остро реагировать и выставлять 19 разных стартовых пятерок в 25 матчах.
Мне пришлось серьезно подумать и, если быть честным, пришлось избавиться от эмоций, потому что у тренера должен быть баланс между попытками сделать то, что, по его мнению, лучше для команды, и тем, чтобы быть чутким и чувствительным к каждому игроку, а также попытками максимизировать возможности этих игроков и не испортить или вбивать им в голову что-то о том, кем они являются, а кем нет», – сказал главный тренер «Лейкерс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Orange County Register
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