Джей Джей Редик о мыслях после турне с результатом 1-4: «Это еще раз убедило меня в том, что я мазохист»
Джей Джей Редик дал понять, как непросто ему дается тренерская работа.
Журналисты спросили у 40-летнего тренера-дебютанта «Лейкерс», что он узнал о себе по итогам недавнего выезда с результатом 1-4.
«Это еще раз убедило меня в том, что я мазохист», – признался Редик.
Инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщает, что за примерно месяц работы экс-игрок НБА сломал уже несколько тренерских планшетов.
«Лейкерс» стартовали с результатом 5-4 и идут 7-ми на Западе.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости