Джей Джей Редик о мыслях после турне с результатом 1-4: «Это еще раз убедило меня в том, что я мазохист»

Джей Джей Редик дал понять, как непросто ему дается тренерская работа.

Журналисты спросили у 40-летнего тренера-дебютанта «Лейкерс », что он узнал о себе по итогам недавнего выезда с результатом 1-4.

«Это еще раз убедило меня в том, что я мазохист», – признался Редик .

Инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщает, что за примерно месяц работы экс-игрок НБА сломал уже несколько тренерских планшетов.

«Лейкерс» стартовали с результатом 5-4 и идут 7-ми на Западе.