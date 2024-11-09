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Джей Джей Редик о мыслях после турне с результатом 1-4: «Это еще раз убедило меня в том, что я мазохист»

Джей Джей Редик дал понять, как непросто ему дается тренерская работа.

Журналисты спросили у 40-летнего тренера-дебютанта «Лейкерс», что он узнал о себе по итогам недавнего выезда с результатом 1-4.

«Это еще раз убедило меня в том, что я мазохист», – признался Редик.

Инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщает, что за примерно месяц работы экс-игрок НБА сломал уже несколько тренерских планшетов.

«Лейкерс» стартовали с результатом 5-4 и идут 7-ми на Западе.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
logoЛейкерс
logoДжей Джей Редик
logoНБА
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