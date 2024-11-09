Д’Анджело Расселл о переводе на скамейку: «Я думал только о победе»
Д’Анджело Расселл прокомментировал перевод на скамейку.
Разыгрывающий «Лейкерс» начал матч против «Филадельфии» (116:106) на скамейке запасных. Его место в основе занял Кэм Реддиш.
«Я думал только о победе. Каким бы ни был план, что бы ни понадобилось тренеру, приоритет – добиться победы и стать ее частью.
Я собрал все свои вещи и сложил возле двери этим летом, как только мы сменили тренеров и пришел новый штаб. Ноль эго. Я привержен задачам команды, каким бы ни был план. Вы можете видеть это сейчас», – сказал баскетболист.
В пятницу Расселл набрал 18 очков, 2 подбора и 3 передачи при 7 из 12 с игры за 25 минут.
Редик после игры объяснил решение желанием сбалансировать состав, усилив защитный уровень стартовой пятерки.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости