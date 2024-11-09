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Д’Анджело Расселл о переводе на скамейку: «Я думал только о победе»

Д’Анджело Расселл прокомментировал перевод на скамейку.

Разыгрывающий «Лейкерс» начал матч против «Филадельфии» (116:106) на скамейке запасных. Его место в основе занял Кэм Реддиш.

«Я думал только о победе. Каким бы ни был план, что бы ни понадобилось тренеру, приоритет – добиться победы и стать ее частью.

Я собрал все свои вещи и сложил возле двери этим летом, как только мы сменили тренеров и пришел новый штаб. Ноль эго. Я привержен задачам команды, каким бы ни был план. Вы можете видеть это сейчас», – сказал баскетболист.

В пятницу Расселл набрал 18 очков, 2 подбора и 3 передачи при 7 из 12 с игры за 25 минут.

Редик после игры объяснил решение желанием сбалансировать состав, усилив защитный уровень стартовой пятерки.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoЛейкерс
logoДжей Джей Редик
logoНБА
logoД’Анджело Расселл
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