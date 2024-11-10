Хавьер Паскуаль после победы над «Автодором»: «В нападении действовали неплохо, но о защите этого нельзя сказать»

Хавьер Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» над «Автодором» – 88:84.

«Хочу поблагодарить «Автодор » за хорошую игру. Эта команда проделывает отличную работу. Мы знали, на что способны наши соперники.

Сегодня у нас многое не получалось. В нападении действовали неплохо, но о защите этого нельзя сказать. Не забирали подборы и позволили хозяевам набрать много очков второго шанса, а также пропустили много проходов один на один.

Рады, что нам удалось добиться победы, это главное», – сказал главный тренер «Зенита ».