Хавьер Паскуаль после победы над «Автодором»: «В нападении действовали неплохо, но о защите этого нельзя сказать»
Хавьер Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» над «Автодором» – 88:84.
«Хочу поблагодарить «Автодор» за хорошую игру. Эта команда проделывает отличную работу. Мы знали, на что способны наши соперники.
Сегодня у нас многое не получалось. В нападении действовали неплохо, но о защите этого нельзя сказать. Не забирали подборы и позволили хозяевам набрать много очков второго шанса, а также пропустили много проходов один на один.
Рады, что нам удалось добиться победы, это главное», – сказал главный тренер «Зенита».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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