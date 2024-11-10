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Миленко Богичевич: «На мой взгляд, «Зенит» и «Автодор» сделали шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном»

«Автодор» готовится принять «Зенит».

«Мы встречаемся с большой командой – одной из лучших в Лиге ВТБ. Безусловно, против топ-клубов у нас особая мотивация и огромное желание проявить себя. Последний матч с «Самарой» получился довольно неплохим. Мы показали очень хороший баскетбол. Я считаю эту игру пока лучшей для нас в нынешнем чемпионате.

На мой взгляд, «Зенит» и «Автодор» сделали шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном. Сейчас гости находятся в своей наилучшей форме, наладили химию и играют здорово, что подтверждают их результаты. Как и в предыдущем матче, нам нужно сохранять концентрацию, чтобы найти свои шансы. Надеюсь, нам хватит энергии и сил противостоять такой атлетичной и талантливой команде, как «Зенит», которая укомплектована качественными баскетболистами на всех позициях. Мы должны агрессивно защищаться и играть с полной самоотдачей все 40 минут», – заявил главный тренер Миленко Богичевич.

Разыгрывающий Калеб Агада сделал трипл-дабл и вошел в символическую пятерку прошлой недели Лиги ВТБ.

«Я с нетерпением жду предстоящей игры. Считаю, что сейчас «Зенит» — сильнейшая команда в Лиге ВТБ. Так что этот матч станет для нас хорошей проверкой и позволит оценить, на каком уровне мы находимся в сравнении с ними», – заявил защитник в преддверии встречи.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Автодора»
logoЗенит
logoАвтодор
logoЕдиная лига ВТБ
Калеб Агада
Миленко Богичевич
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