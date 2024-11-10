Хавьер Паскуаль: «Автодор» хорошо организован во всем. Мне очень нравится их тренер»
«Зенит» проведет гостевой матч против «Автодора».
«У «Автодора» сейчас хороший момент. Это команда, которую я сильно люблю, потому что мне очень нравится их тренер (Миленко Богичевич), и он делает потрясающую работу. Он хорошо строит игру в защите и в нападении, «Автодор» хорошо организован во всем. Мы знаем, что это игра на выезде, в которой нам нужно сыграть на пределе, если хотим победить», – прокомментировал грядущее противостояние главный тренер Хавьер Паскуаль.
«Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице с результатом 10-2. «Автодор» находится на 8-м (5-7). Саратовцы одержали победы в двух последних матчах.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Зенита»
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