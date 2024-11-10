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Единая лига ВТБ. «Астана» примет «Локомотив-Кубань», «Автодор» сыграет с «Зенитом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся четыре матча.

«Астана» попытается закончить серию поражений в домашнем матче с «Локомотивом-Кубань». «Автодор» встретится с «Зенитом».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 11-1, Зенит – 10-2, Локомотив-Кубань – 9-3, УНИКС – 9-4, Пари Нижний Новгород – 7-6, Парма – 6-7, Уралмаш – 5-7, Самара – 4-6, Автодор – 4-7, Енисей – 4-8, МБА-МАИ – 3-9, Астана – 0-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
logoЛокомотив-Кубань
logoЗенит
logoАвтодор
logoЕнисей
logoЕдиная лига ВТБ
logoАстана
logoСамара
logoМБА-МАИ
logoУралмаш
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