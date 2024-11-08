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Александр Медведев о натурализации Трента Фрэйзера: «Эта тема не поддержана Федерацией Баскетбола России, попросили год посмотреть»

Трент Фрэйзер выразил желание стать гражданином России.

Разыгрывающий «Зенита» попросил называть его «черным русским». Ранее агент Станислав Рыжов подтверждал возможность получения баскетболистом российского паспорта.

Ситуацию прокомментировал Председатель Совета директоров БК «Зенит» Александр Медведев: «Трент выразил желание стать россиянином. В футболе эта тема более распространенная. А в баскетболе, я считаю, по надуманным предлогам, эта тема не поддержана Федерацией Баскетбола России. Вот они попросили год посмотреть, что с этой темой будет происходить, и надеюсь, что все-таки разум восторжествует».

Фрэйзер проводит в «Зените» третий сезон, набирая 9,8 очка, 2,4 подбора и 3,9 передачи в среднем за матч.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Зенита»
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logoЕдиная лига ВТБ
Трент Фрэйзер
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