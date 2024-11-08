Александр Медведев о натурализации Трента Фрэйзера: «Эта тема не поддержана Федерацией Баскетбола России, попросили год посмотреть»

Трент Фрэйзер выразил желание стать гражданином России.

Разыгрывающий «Зенита » попросил называть его «черным русским». Ранее агент Станислав Рыжов подтверждал возможность получения баскетболистом российского паспорта.

Ситуацию прокомментировал Председатель Совета директоров БК «Зенит» Александр Медведев: «Трент выразил желание стать россиянином. В футболе эта тема более распространенная. А в баскетболе, я считаю, по надуманным предлогам, эта тема не поддержана Федерацией Баскетбола России. Вот они попросили год посмотреть, что с этой темой будет происходить, и надеюсь, что все-таки разум восторжествует».

Фрэйзер проводит в «Зените» третий сезон, набирая 9,8 очка, 2,4 подбора и 3,9 передачи в среднем за матч.