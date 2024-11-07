33 очка Заккари Рисаше принесли «Атланте» победу над «Нью-Йорком»

Заккари Рисаше провел лучший матч в своем дебютном сезоне в НБА.

На счету первого номера драфта-2024 – 33 очка, 7 подборов, 3 передачи, 3 перехвата и 2 блок-шота в домашней победе над «Никс» (121:116).

Форвард Джейлен Джонсон добавил 23 очка, 15 подборов и 7 передач. Разыгрывающий Трэй Янг набрал 23 очка, 6 подборов, 10 передач и 2 перехвата.

Со стороны «Нью-Йорка » лучшим был центровой Карл-Энтони Таунс , на счету которого 34 очка, 16 подборов и 3 блок-шота.