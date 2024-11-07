33 очка Заккари Рисаше принесли «Атланте» победу над «Нью-Йорком»
Заккари Рисаше провел лучший матч в своем дебютном сезоне в НБА.
На счету первого номера драфта-2024 – 33 очка, 7 подборов, 3 передачи, 3 перехвата и 2 блок-шота в домашней победе над «Никс» (121:116).
Форвард Джейлен Джонсон добавил 23 очка, 15 подборов и 7 передач. Разыгрывающий Трэй Янг набрал 23 очка, 6 подборов, 10 передач и 2 перехвата.
Со стороны «Нью-Йорка» лучшим был центровой Карл-Энтони Таунс, на счету которого 34 очка, 16 подборов и 3 блок-шота.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube NBA
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