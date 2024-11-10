«Кливленд» – 12-я команда в истории НБА, начавшая сезон с 11-0

«Кливленд» начал сезон-2024/25 с 11 побед подряд.

«Кавальерс» стали 12-й командой в истории НБА , которая начала сезон с победной серии 11-0.

В субботу «Кливленд » выиграл 11-й матч подряд, вырвав победу у «Бруклина » в концовке – 105:100.

Форвард «Кэвс» Эван Мобли набрал 23 очка, 16 подборов и 4 перехвата, поставив победную точку в матче блок-шотом на последних секундах. Защитник Донован Митчелл добавил 22 очка, разыгрывающий Дариус Гарлэнд – 20 очков и 6 передач.