Дариус Гарлэнд об Эване Мобли: «Он зверюга, чего еще вы ожидали?»
Дариус Гарлэнд шутливо прокомментировал прогресс Эвана Мобли.
Защитника спросили, заметил ли он повышенную игровую агрессивность партнера по команде.
«О да! Разумеется, мы это видим. Он очень уверен в себе, идет напролом и ставит сверху. Это очень нам помогает. Он настоящий зверюга, чего еще вы от него ожидали?» – заключил Гарлэнд с улыбкой.
Мобли набрал 23 очка, 16 подборов, 4 перехвата и 1 блок-шот в победном матче с «Бруклином».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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