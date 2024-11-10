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Кенни Эткинсон: «Я очень сильно изменился и вырос как тренер со времен «Бруклина»

Кенни Эткинсон прокомментировал свою карьеру.

Специалист был уволен из «Бруклина», в котором получил первый шанс в качестве главного тренера, в 2020 году. Эткинсон возглавил «Кливленд» этим летом и привел команду к 11 победам подряд на старте сезона.

«Я сильно вырос. Изменился как тренер. Прогрессировал. Развивался. Определенно, не тот специалист, каким я был в «Бруклине». Весь этот опыт, от финала конференции с «Клипперс» до чемпионства с «Голден Стэйт», помог мне. Опыт олимпийского турнира. Это стало частью моей философии – поиск нового опыта. После увольнения я сначала был ошарашен, но попытался использовать это для самосовершенствования. Мне кажется, что я принимал верные решения.

Теперь я терпеливее. Больше занимаюсь управлением. В «Бруклине» я был настоящим тренером. Пытался упорно учить игре, это типичная ситуация для молодого тренера. Когда стараешься добиться идеальных тренировок, бросковых практик. Теперь я больше озабочен общей картиной. Состоянием раздевалки, игроками, не беспокоюсь о мелочах. Возраст тоже имеет значение.

Не знаю, как все могло сложиться по-другому в «Нетс». У меня нет хрустального шара. Но в реальности все случилось практически идеально для моего развития. Было бы интересно попробовать альтернативное развитие ситуации», – задумался Эткинсон.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NY Post
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