Василий Карасев: «Настолько отвратительно играть в нападении в концовке нельзя»

Василий Карасев резко высказался об игре МБА-МАИ в концовке матча с «Енисеем».

«Обидное поражение, но, с другой стороны, оно где-то закономерное, потому что настолько отвратительно играть в нападении в концовке нельзя.

Когда важен каждый мяч, каждое владение делаем 3 потери и мажем 3-4 открытых броска. Очень сложно выигрывать только за счет защиты. Есть умение играть в концовках, молодые игроки должны уже адаптироваться и помогать», – сказал главный тренер МБА-МАИ .

Красноярский «Енисей » на домашнем паркете переиграл МБА-МАИ – 78:76.