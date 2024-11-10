Бросок Сергея Балашова за 4 секунды до конца принес «Енисею» победу над МБА-МАИ
«Енисей» вырвал победу у МБА-МАИ на последних секундах.
Центровой красноярской команды Сергей Балашов стал автором победного броска из-под кольца за 4 секунды до конца встречи.
В последней атаке Максим Личутин (МБА-МАИ) пытался забросить победный трехочковый под сирену, но промахнулся. Матч закончился со счетом 78:76 в пользу «Енисея».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал Единой лиги ВТБ
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