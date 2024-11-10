Бросок Сергея Балашова за 4 секунды до конца принес «Енисею» победу над МБА-МАИ

«Енисей» вырвал победу у МБА-МАИ на последних секундах.

Центровой красноярской команды Сергей Балашов стал автором победного броска из-под кольца за 4 секунды до конца встречи.

В последней атаке Максим Личутин (МБА-МАИ ) пытался забросить победный трехочковый под сирену, но промахнулся. Матч закончился со счетом 78:76 в пользу «Енисея ».