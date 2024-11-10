Йовица Арсич: «Возможно, качество самого баскетбола было не самым высоким, но, думаю, все, кто смотрел эту игру, остались довольными»

Йовица Арсич поблагодарил болельщиков за поддержку в победном матче.

«Енисей » одолел МБА-МАИ со счетом 78:76.

«В первую очередь хочу поблагодарить наших болельщиков, их бешеная поддержка на протяжении всего матча сыграла огромную роль, мы сумели додавить благодаря их энергии. Я бы хотел поздравить обе команды с энергией и борьбой, которую они сегодня показали на площадке. Возможно, качество самого баскетбола было не самым высоким, но, думаю, все, кто смотрел эту игру , остались довольными.

Перед началом игры мы говорили о большом арсенале у больших игроков МБА-МАИ – Зубкова и Трушкина. В начале первой и третьей четвертях мы теряли концентрацию, из-за чего не получалось сдержать их лидеров, что дало возможность сопернику найти много открытых бросков и набрать много очков. 20 минут между началом первой и третьей четверти были хорошие. Когда мы уходили вперёд по счету, у нас были возможности сохранить этот отрыв, если бы мы не теряли концентрацию, и сделать концовку менее нервной, но победа есть победа», – заявил главный тренер Йовица Арсич.