«Реал» хочет выкупить Исайю Кординье у «Виртуса»
Исайя Кординье может перейти в «Реал».
Мадридский клуб хочет выкупить защитника (27 лет, 196 см) у «Виртуса» и сделал итальянцам предложение на 500 тысяч евро.
У Кординье действующий контракт с «Виртусом» до 30 июня 2025 года.
В этом сезоне француз набирает в среднем 10,3 очка в Серии А и 14,1 очка, 4,7 подбора и 3,9 передачи в рамках Евролиги.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportando
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