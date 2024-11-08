«Реал» хочет выкупить Исайю Кординье у «Виртуса»

Исайя Кординье может перейти в «Реал».

Мадридский клуб хочет выкупить защитника (27 лет, 196 см) у «Виртуса » и сделал итальянцам предложение на 500 тысяч евро.

У Кординье действующий контракт с «Виртусом» до 30 июня 2025 года.

В этом сезоне француз набирает в среднем 10,3 очка в Серии А и 14,1 очка, 4,7 подбора и 3,9 передачи в рамках Евролиги .