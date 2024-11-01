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«Реал» интересуется Патриком Беверли и Бруно Кабокло, наблюдает за ситуацией в «Хапоэле»

Израильские клубы теряют игроков на фоне геополитической ситуации.

По сообщению инсайдера Маттео Андреани, «Реал» наблюдает за тем, как развивается обстановка в «Хапоэле» из Тель-Авива.

Объектом интереса испанского клуба являются защитник Патрик Беверли и форвард Бруно Кабокло. Ранее Беверли выражал желание остаться в нынешней команде, несмотря на сложную ситуацию.

Бразильский форвард подписал контракт с израильским клубом после неудачной попытки попасть в НБА. Игрок заявлял, что предложение «Хапоэля» стало «последним хорошим вариантом».

«Хапоэль» начал сезон Еврокубка с 4 побед и 2 поражений.

В данный момент клуб, по сообщениям источников, находится в стадии конфликта с Джонатаном Мотли, который намерен далее выступать за «Црвену Звезду».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Маттео Андреани
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Джонатан Мотли
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