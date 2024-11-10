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Чемпионат Греции. «Панатинаикос» примет «Перистери», «Олимпиакос» встретится с «Промитеасом»

Сегодня пройдут два матча в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.

«Панатинаикос» сыграет с «Перистери», «Олимпиакос» встретится с «Промитеасом».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Панатинаикос – 5-0, Олимпиакос – 4-1, Паниониос – 3-2, Промитеас – 3-2, Перистери – 3-2, Арис – 3-3, ПАОК – 3-3, АЕК – 3-3, Марусси – 2-4,  Лаврион – 2-4, Кардицас – 1-4, Колоссос – 1-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.   

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
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