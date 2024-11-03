Чемпионат Греции. АЕК примет «Олимпиакос», «Панатинаикос» встретится с «Промитеасом»

Сегодня пройдут два матча в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.

АЕК померится силами с «Олимпиакосом ». «Панатинаикос» ожидает встреча с «Промитеасом ». Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: Панатинаикос – 4-0, Олимпиакос – 3-1, Паниониос – 3-1, Промитеас – 3-1, Перистери – 3-2, Арис – 3-2, ПАОК – 3-2, АЕК – 2-2, Колоссос – 1-4, Марусси – 1-4, Кардицас – 1-4, Лаврион – 0-4. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.