Чемпионат Греции. «Олимпиакос» примет «Панатинаикос», «Промитеас» встретится с «Кардицасом»
Сегодня пройдут два матча в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.
Лидеры чемпионата «Олимпиакос» и «Панатинаикос» встретятся друг с другом. «Промитеас» примет «Кардицас».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Олимпиакос – 3-0, Панатинаикос – 3-0, Паниониос – 3-1, Промитеас – 2-1, Перистери – 2-1, ПАОК – 2-2, АЕК – 2-2, Арис – 2-2, Марусси – 1-3, Колоссос – 1-3, Кардицас – 0-3, Лаврион – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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