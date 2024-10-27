Чемпионат Греции. «Олимпиакос» примет «Панатинаикос», «Промитеас» встретится с «Кардицасом»

Сегодня пройдут два матча в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.

Лидеры чемпионата «Олимпиакос » и «Панатинаикос » встретятся друг с другом. «Промитеас » примет «Кардицас». Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: Олимпиакос – 3-0, Панатинаикос – 3-0, Паниониос – 3-1, Промитеас – 2-1, Перистери – 2-1, ПАОК – 2-2, АЕК – 2-2, Арис – 2-2, Марусси – 1-3, Колоссос – 1-3, Кардицас – 0-3, Лаврион – 0-3. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.