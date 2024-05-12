Чемпионат Греции. «Колоссос» примет «Олимпиакос», «Перистери» сыграет с «Промитеасом»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут два матча.

«Колоссос» примет «Олимпиакос». «Перистери» сыграет с соседом по турнирной таблице « ».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Группа А

Колоссос – Олимпиакос Дата проведения 12 мая, 17.15, «Kleiso Gymnastirio Kallitheas Rodou» Онлайн матча

Положение команд: – 25-1, – 23-3, – 16-10, Промитеас – 15-11, Арис – 13-13, Колоссос – 10-16.

Группа Б

Положение команд: АЕК – 12-15, ПАОК – 11-16, Марусси – 10-17, Лаврион – 10-17, Кардицас – 10-17, Аполлон – 4-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.