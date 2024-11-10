Чемпионат Турции. «Мерсин» примет «Анадолу Эфес», «Маниса» сыграет с «Фенербахче»

Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.

«Анадолу Эфес» постарается продлить серию без поражений в гостевом матче с «Мерсином». «Маниса» примет «Фенербахче » Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Тофаш – 6-0, Анадолу Эфес – 5-0, Фенербахче – 4-1, Бешикташ – 4-2, Каршияка – 4-2, Тюрк Телеком – 4-2, Мерсин – 3-2, Бахчешехир – 3-2, Петким Спор – 3-3, Галатасарай – 3-3, Бурсаспор – 2-3, Меркезефенди – 1-4, Бююкчекмедже – 1-5, Дарушафака – 1-5, Маниса – 0-5, Яловаспор – 0-5. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.