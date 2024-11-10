0

Чемпионат Турции. «Мерсин» примет «Анадолу Эфес», «Маниса» сыграет с «Фенербахче»

Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.

«Анадолу Эфес» постарается продлить серию без поражений в гостевом матче с «Мерсином». «Маниса» примет «Фенербахче»

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Положение команд: Тофаш – 6-0, Анадолу Эфес – 5-0, Фенербахче – 4-1, Бешикташ – 4-2, Каршияка – 4-2, Тюрк Телеком – 4-2, Мерсин – 3-2,  Бахчешехир – 3-2, Петким Спор – 3-3, Галатасарай – 3-3, Бурсаспор – 2-3, Меркезефенди – 1-4, Бююкчекмедже – 1-5, Дарушафака – 1-5, Маниса – 0-5, Яловаспор – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.  

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
logoАнадолу Эфес
logoФенербахче
logoчемпионат Турции
logoМерсин
logoБахчешехир
logoБурсаспор
logoМаниса
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Турции. «Петким Спор» нанес первое поражение «Фенербахче», «Анадолу Эфес» выиграл у «Манисы» и другие результаты
3 ноября, 17:00
Чемпионат Турции. «Фенербахче» обыграл в гостях «Дарушафаку», «Мерсин» разобрался с «Манисой» и другие результаты
127 октября, 18:51
Чемпионат Турции. «Каршияка» разгромила «Мерсин», «Фенербахче» разобрался с «Бурсаспором» и другие результаты
20 октября, 20:21
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
ACB. «Реал» примет «Гран-Канарию», «Бреоган» встретится с «Барселоной» и другие матчи
53 минуты назад
Единая лига ВТБ. «Астана» примет «Локомотив-Кубань», «Автодор» сыграет с «Зенитом» и другие матчи
сегодня, 06:11
НБА. «Кливленд» одолел «Бруклин», продлив серию до 11 побед, «Клипперс» обыграли «Торонто» и другие результаты
40сегодня, 06:09
«Он отличный баскетболист. Его критикуют несправедливо». Куинси Оливари защитил Бронни Джеймса
5сегодня, 05:59
Виктор Вембаньяма установил рекорд карьеры по трехочковым (6) в проигранном матче с «Ютой»
1сегодня, 05:12Видео
Джа Морэнт пропустит несколько недель из-за подвывиха тазобедренного сустава
5сегодня, 04:45Видео
Кевин Дюрэнт пропустит минимум 2 недели с растяжением левой икроножной мышцы
4сегодня, 04:30
Бронни Джеймс набрал 6+3+4 при 5 потерях в первом матче в G-лиге
8сегодня, 04:20Видео
Дабл-дабл (23+16) и блок-шот на последних секундах Эвана Мобли помогли «Кливленду» одержать 11-ю победу подряд
1сегодня, 04:10Видео
Делонте Уэст снова арестован
14вчера, 20:47Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Хавьер Паскуаль: «Автодор» хорошо организован во всем. Мне очень нравится их тренер»
12 минут назад
Джимми Батлер пропустит встречу с «Миннесотой» из-за травмы голеностопа
36 минут назад
Центровой «Маккаби Тель-Авив» Хасьель Риверо выбыл на 2-3 недели
сегодня, 05:40
Евролига выпустила документальную короткометражку «ЧАЧО» о Серхио Родригесе
сегодня, 05:30Видео
ACB. «Манреса» взяла верх над «Гранадой», «Ховентуд» уступил «Уникахе»
вчера, 21:48
Чемпионат Франции. «Лимож» уступил «Шоле», «Нанси» обыграл «Гравлин-Дюнкерк» и другие результаты
вчера, 21:45
Чемпионат Италии. «Реджо-Эмилия» обыграла «Дертону», «Тренто» был сильнее «Триеста»
вчера, 21:41
Девин Васселл дебютирует в сезоне сегодня в матче против «Юты»
вчера, 21:00
Адриатическая лига. «Задар» выиграл у «Цедевиты-Олимпии», «Цибона» победила «Сплит»
вчера, 20:54
Чемпионат Греции. АЕК выиграл у «Колоссоса», «Арис» уступил «Марусси»
вчера, 20:53