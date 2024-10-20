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Чемпионат Турции. «Каршияка» сыграет с «Мерсином», «Фенербахче» примет «Бурсаспор» и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.

«Каршияка» примет «Мерсин». «Фенербахче» встретится с «Бурсаспором».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Положение команд: Анадолу Эфес – 2-0, Фенербахче – 2-0, Тофаш – 2-0, Мерсин – 2-0, Бешикташ – 2-1, Тюрк Телеком – 2-1, Петким Спор – 2-1, Бахчешехир – 1-1, Каршияка – 1-1, Бююкчекмедже – 1-1, Бурсаспор – 1-1, Дарушафака – 1-1, Галатасарай – 0-2, Маниса – 0-3, Яловаспор – 0-3, Меркезефенди – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
logoФенербахче
logoчемпионат Турции
logoГалатасарай
logoМерсин
logoКаршияка
logoТофаш
logoБахчешехир
logoБурсаспор
logoБююкчекмедже
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