Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» встретится с «Манисой», «Фенербахче» примет «Петким Спор» и другие матчи
Сегодня пройдут четыре матча в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.
Лидеры чемпионата проведут домашние матчи. «Анадолу Эфес» встретится с «Манисой», «Фенербахче» сыграет с «Петким Спором».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Анадолу Эфес – 4-0, Фенербахче – 4-0, Тофаш – 4-0, Бешикташ – 4-1, Мерсин – 3-2, Бахчешехир – 3-2, Тюрк Телеком – 3-2, Каршияка – 3-2, Петким Спор – 2-2, Бурсаспор – 2-2, Галатасарай – 2-3, Бююкчекмедже – 1-3, Дарушафака – 1-4, Меркезефенди – 0-4, Маниса – 0-4, Яловаспор – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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