Чемпионат Турции. «Дарушафака» примет «Фенербахче», «Мерсин» сыграет с «Манисой»

Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.

«Дарушафака» примет «Фенербахче », идущий пока без поражений. «Мерсин» встретится с «Манисой». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Анадолу Эфес – 4-0, Тофаш – 4-0, Фенербахче – 3-0, Бешикташ – 3-1, Мерсин – 2-1, Тюрк Телеком – 2-1, Каршияка – 2-2, Петким Спор – 2-2, Бахчешехир – 2-2, Дарушафака – 1-2, Бурсаспор – 1-2, Галатасарай – 1-2, Бююкчекмедже – 1-3, Маниса – 0-3, Меркезефенди – 0-3, Яловаспор – 0-4. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.