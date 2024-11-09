1

«О, нет». Никола Йокич назвал плохим матч, в котором он набрал 41 очко

Никола Йокич назвал свой плохой матч в этом сезоне.

Репортер: «У вас были плохие матчи в этом сезоне?»

Никола Йокич: «Наверное, второй матч, в котором мы проиграли».

Репортер: «Клипперс». Вы набрали 41 очко».

Йокич: «О, нет».

26 октября «Денвер» проиграл «Клипперс» со счетом 104:109, несмотря на 41 очко Йокича.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Walou в соцсети X
logoДенвер
logoНБА
logoНикола Йокич
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Никола Йокич оформил третий подряд трипл-дабл, «Наггетс» продлили победную серию
20сегодня, 08:54Видео
Лу Уильямс признал свою ошибку в отношении мастеровитости Николы Йокича: «Это была дикость, я был не в себе»
11вчера, 21:32
«Гонка за MVP». Энтони Дэвис, Джейсон Тейтум и Никола Йокич – на вершине рейтинга НБА
23вчера, 14:59
Домантас Сабонис – первый игрок в истории НБА, оформивший трипл-дабл без промахов и потерь
207 ноября, 14:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НБА. «Кливленд» примет «Бруклин», «Клипперс» встретятся с «Торонто» и другие матчи
329 минут назад
Зайон Уильямсон выбыл на неопределенный срок с растяжением задней поверхности бедра
9сегодня, 19:32
Брайан Уиндхорст: «СМИ НБА находятся не в лучшем состоянии»
1сегодня, 18:45
Док Риверс: «Не хотели, чтобы Яннис опекал Таунса в начале матча, и это было ошибкой»
10сегодня, 17:32
Трей Мерфи планирует дебютировать в сезоне в понедельник
сегодня, 17:18
Гилберт Аренас: «Нынешняя «Оклахома» лучше, чем «Оклахома» 2012 года»
3сегодня, 16:49
«Они отдали за него до хрена». Билл Симмонс недоумевает, как мало «Никс» используют Микэла Бриджеса
7сегодня, 16:32
Пол Пирс: «Если бы «Оклахома» предложила Чета Холмгрена и драфт-пики за Янниса Адетокумбо, я бы рассмотрел»
15сегодня, 16:15
Рой Уильямс о том, как он открыл Майкла Джордана: «Я сказал: «Парни, вы никогда не видели ничего подобного»
1сегодня, 15:29
Дрю Холидэй об обмене на Дэмиана Лилларда: «Сколько человек из 10 не согласились бы на такой обмен?»
17сегодня, 15:15
Ко всем новостям
Последние новости
Лука Дончич может пропустить матч против «Денвера» из-за растяжения паха
116 минут назад
Чемпионат Франции. «Лимож» уступил «Шоле», «Нанси» принимает «Гравлин-Дюнкерк» и другие матчи
30 минут назадLive
Чемпионат Турции. «Тофаш» обыграл «Дарушафаку» и увеличил серию до 6-0, «Галатасарай» был сильнее «Бешикташа» и другие результаты
32 минуты назад
ACB. «Манреса» взяла верх над «Гранадой», «Ховентуд» встречается с «Уникахой»
34 минуты назадLive
Евгений Пашутин о поражении от «Пари НН»: «Не хватило энергии»
сегодня, 19:18
Сергей Козин: «Приятно выигрывать в «Молоте», что здесь сделать не просто»
сегодня, 19:07
Джеди Осман об адаптации в Европе: «Мне нужно время. Думал, будет легче»
сегодня, 18:56
Никита Курбанов: «Устояли, когда УНИКС подобрался вплотную»
сегодня, 18:34
Адриатическая лига. «Задар» выиграл у «Цедевиты-Олимпии», «Цибона» принимает «Сплит»
сегодня, 18:25
«Лейкерс» проявляют интерес к Йонасу Валанчюнасу и Бруку Лопесу
5сегодня, 17:50