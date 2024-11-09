«О, нет». Никола Йокич назвал плохим матч, в котором он набрал 41 очко

Никола Йокич назвал свой плохой матч в этом сезоне.

Репортер: «У вас были плохие матчи в этом сезоне?»

Никола Йокич : «Наверное, второй матч, в котором мы проиграли».

Репортер: «Клипперс». Вы набрали 41 очко».

Йокич: «О, нет».

26 октября «Денвер » проиграл «Клипперс» со счетом 104:109, несмотря на 41 очко Йокича.