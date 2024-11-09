«О, нет». Никола Йокич назвал плохим матч, в котором он набрал 41 очко
Никола Йокич назвал свой плохой матч в этом сезоне.
Репортер: «У вас были плохие матчи в этом сезоне?»
Никола Йокич: «Наверное, второй матч, в котором мы проиграли».
Репортер: «Клипперс». Вы набрали 41 очко».
Йокич: «О, нет».
26 октября «Денвер» проиграл «Клипперс» со счетом 104:109, несмотря на 41 очко Йокича.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Walou в соцсети X
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