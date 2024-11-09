Никола Йокич оформил третий подряд трипл-дабл, «Наггетс» продлили победную серию

«Денвер» победил «Майами» дома – 135:122.

Центровой колорадцев Никола Йокич оформил третий подряд трипл-дабл – 30 очков (11 из 13 с игры), 14 передач и 11 подборов за 40 минут на площадке.

Серб лидирует в новом сезоне НБА с пятью трипл-даблами.

«Наггетс» продлили победную серию – успех стал 4-м подряд.