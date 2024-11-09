Никола Йокич оформил третий подряд трипл-дабл, «Наггетс» продлили победную серию
«Денвер» победил «Майами» дома – 135:122.
Центровой колорадцев Никола Йокич оформил третий подряд трипл-дабл – 30 очков (11 из 13 с игры), 14 передач и 11 подборов за 40 минут на площадке.
Серб лидирует в новом сезоне НБА с пятью трипл-даблами.
«Наггетс» продлили победную серию – успех стал 4-м подряд.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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