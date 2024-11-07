Домантас Сабонис – первый игрок в истории НБА, оформивший трипл-дабл без промахов и потерь
Домантас Сабонис установил рекорд НБА.
Литовский центровой «Сакраменто» стал первым игроком в истории лиги, который оформил трипл-дабл, не совершив ни одного промаха (с игры и с линии штрафных) и ни одной потери.
В победном матче против «Торонто» (122:107) Сабонис набрал 17 очков (6 из 6 с игры 5 из 5 с линии), сделал 11 подборов, 13 передач и 1 перехват.
Центровой «Денвера» Никола Йокич 20 октября 2018 года оформил трипл-дабл (35 очков, 12 подборов, 11 передач) без потерь и при 100% с игры (11 из 11), но смазал один штрафной бросок (10 из 11).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт StatMamba в соцсети X
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