Домантас Сабонис – первый игрок в истории НБА, оформивший трипл-дабл без промахов и потерь

Домантас Сабонис установил рекорд НБА.

Литовский центровой «Сакраменто » стал первым игроком в истории лиги, который оформил трипл-дабл, не совершив ни одного промаха (с игры и с линии штрафных) и ни одной потери.

В победном матче против «Торонто » (122:107) Сабонис набрал 17 очков (6 из 6 с игры 5 из 5 с линии), сделал 11 подборов, 13 передач и 1 перехват.

Центровой «Денвера» Никола Йокич 20 октября 2018 года оформил трипл-дабл (35 очков, 12 подборов, 11 передач) без потерь и при 100% с игры (11 из 11), но смазал один штрафной бросок (10 из 11).