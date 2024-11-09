Яннис Адетокумбо обратился к кому-то в раздевалке «Бакс»: «Если не хочешь здесь находиться, можешь уйти»

Яннис Адетокумбо не скрывал разочарования после разгрома от «Никс».

Во время общения с журналистами в раздевалке «Милуоки» греческий форвард сделал паузу и обратился к кому-то из присутствующих.

«Эй, приятель, если не хочешь здесь находиться, можешь уйти. Если не хочешь здесь находиться, можешь уйти, я серьезно», – произнес Адетокумбо.

Поражение со счетом 94:116 стало для «Милуоки» седьмым в девяти матчах. Грек считает, что команда не продемонстрировала желания победить .