Яннис Адетокумбо обратился к кому-то в раздевалке «Бакс»: «Если не хочешь здесь находиться, можешь уйти»
Яннис Адетокумбо не скрывал разочарования после разгрома от «Никс».
Во время общения с журналистами в раздевалке «Милуоки» греческий форвард сделал паузу и обратился к кому-то из присутствующих.
«Эй, приятель, если не хочешь здесь находиться, можешь уйти. Если не хочешь здесь находиться, можешь уйти, я серьезно», – произнес Адетокумбо.
Поражение со счетом 94:116 стало для «Милуоки» седьмым в девяти матчах. Грек считает, что команда не продемонстрировала желания победить.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: fnsnfndns
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости