Дрю Холидэй об обмене на Дэмиана Лилларда: «Сколько человек из 10 не согласились бы на такой обмен?»
Дрю Холидэй высказал мнение о своем обмене на Дэмиана Лилларда в 2023 году.
«Однажды, будучи игроком Матча всех звезд, я был обменен из «Филадельфии» в «Новый Орлеан», так что этот обмен не стал таким уж шоком.
Я понимаю, как это происходит. Если есть возможность заполучить Дэмиана Лилларда, сколько человек из 10 не согласились бы на такую сделку? Я бы не согласился, потому что это я, но мне кажется, что так и происходит. Так работает этот бизнес.
Опять же, еще рано о чем-то судить. Я не знаю их показали. По-моему, у них одна победа, так что сезон еще в самом начале, и кто знает, что будет дальше», – сказал разыгрывающий «Бостона».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
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