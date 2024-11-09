Дрю Холидэй об обмене на Дэмиана Лилларда: «Сколько человек из 10 не согласились бы на такой обмен?»

Дрю Холидэй высказал мнение о своем обмене на Дэмиана Лилларда в 2023 году.

«Однажды, будучи игроком Матча всех звезд, я был обменен из «Филадельфии» в «Новый Орлеан», так что этот обмен не стал таким уж шоком.

Я понимаю, как это происходит. Если есть возможность заполучить Дэмиана Лилларда , сколько человек из 10 не согласились бы на такую сделку? Я бы не согласился, потому что это я, но мне кажется, что так и происходит. Так работает этот бизнес.

Опять же, еще рано о чем-то судить. Я не знаю их показали. По-моему, у них одна победа, так что сезон еще в самом начале, и кто знает, что будет дальше», – сказал разыгрывающий «Бостона ».