Яннис Адетокумбо о «-22» в матче с «Никс»: «Вас устраивает уступать вот так без борьбы? Меня это точно не устраивает»

Яннис Адетокумбо раскритиковал «Бакс» после разгрома от «Никс».

Поражение со счетом 94:116 стало для «Милуоки» седьмым в девяти матчах. Грек считает, что команда не продемонстрировала желания победить.

«Надо, по крайней мере, давать себе шанс. Мы приехали в Нью-Йорк после отличной игры прошлым вечером. И вот мы приезжаем сюда, проигрываем с разницей в 30 очков. Вас устраивает уступать вот так без борьбы? Меня это точно не устраивает.

Через два дня у нас будет «Бостон». Если не будем биться на площадке, снова проиграем с разницей в 30.

Никто не собирается дарить нам победы в НБА. Никто не будет жалеть нас. Мы должны умирать в каждом владении. Каждый ничейный мяч – мы должны стелиться за ним по паркету. Сегодня мы вообще не боролись за победу», – считает греческий форвард.