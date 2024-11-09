Яннис Адетокумбо о «-22» в матче с «Никс»: «Вас устраивает уступать вот так без борьбы? Меня это точно не устраивает»
Яннис Адетокумбо раскритиковал «Бакс» после разгрома от «Никс».
Поражение со счетом 94:116 стало для «Милуоки» седьмым в девяти матчах. Грек считает, что команда не продемонстрировала желания победить.
«Надо, по крайней мере, давать себе шанс. Мы приехали в Нью-Йорк после отличной игры прошлым вечером. И вот мы приезжаем сюда, проигрываем с разницей в 30 очков. Вас устраивает уступать вот так без борьбы? Меня это точно не устраивает.
Через два дня у нас будет «Бостон». Если не будем биться на площадке, снова проиграем с разницей в 30.
Никто не собирается дарить нам победы в НБА. Никто не будет жалеть нас. Мы должны умирать в каждом владении. Каждый ничейный мяч – мы должны стелиться за ним по паркету. Сегодня мы вообще не боролись за победу», – считает греческий форвард.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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