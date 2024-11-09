Пол Пирс: «Если бы «Оклахома» предложила Чета Холмгрена и драфт-пики за Янниса Адетокумбо, я бы рассмотрел»
Пол Пирс предложил вариант обмена Янниса Адетокумбо в «Оклахому».
«Если «Оклахоме» удастся выменять Янниса, это сломает лигу. У них есть множество драфт-пиков, у них есть молодые таланты, которые можно обменять на Янниса. Никто не может дать такие активы, которые может дать «Оклахома».
«Оклахоме» срочно нужен Яннис, потому что они построили все, чтобы добиться успеха прямой сейчас. У них есть Шэй, игрок уровня MVP, который может выиграть награду в этом сезоне. Яннис существенно снизит нагрузку с Шэя, поскольку он способен нести нагрузку в атаке. Он способен набрать 30-40 очков.
Если бы они предложили Чета Холмгрена и драфт-пики за Янниса, я бы рассмотрел», – заявил бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал KG Certified
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