Гилберт Аренас: «Нынешняя «Оклахома» лучше, чем «Оклахома» 2012 года»
Гилберт Аренас считает, что «Оклахома» 2024-го лучше, чем «Оклахома» 2012-го.
«Эта команда лучше, чем команда 2012 года. «Оклахома» 2012 года была лучше по составу игроков, эта «Оклахома» лучше как команда.
Алекс Карузо – это молодой Джеймс Харден, который делает евро-степ и зарабатывает фолы. Но сейчас у них нет парней, которые будут совершать те ошибки.
Это может прозвучать ужасно, но с таким составом и с таким количеством пиков, если они не выиграют чемпионат в течение следующих шести лет, это будет проблемой», – сказал бывший игрок НБА.
В 2012 году «Оклахома» с Кевином Дюрэнтом, Расселлом Уэстбруком и Джеймсом Харденом в составе дошла до финальной серии НБА, где проиграла «Майами».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
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