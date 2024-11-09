Гилберт Аренас: «Нынешняя «Оклахома» лучше, чем «Оклахома» 2012 года»

Гилберт Аренас считает, что «Оклахома» 2024-го лучше, чем «Оклахома» 2012-го.

«Эта команда лучше, чем команда 2012 года. «Оклахома» 2012 года была лучше по составу игроков, эта «Оклахома» лучше как команда.

Алекс Карузо – это молодой Джеймс Харден , который делает евро-степ и зарабатывает фолы. Но сейчас у них нет парней, которые будут совершать те ошибки.

Это может прозвучать ужасно, но с таким составом и с таким количеством пиков, если они не выиграют чемпионат в течение следующих шести лет, это будет проблемой», – сказал бывший игрок НБА.

В 2012 году «Оклахома» с Кевином Дюрэнтом, Расселлом Уэстбруком и Джеймсом Харденом в составе дошла до финальной серии НБА , где проиграла «Майами».