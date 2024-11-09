Велимир Перасович: «У УНИКСа есть проблемы, на данный момент ЦСКА объективно лучше нас»

Велимир Перасович признал, что ЦСКА лучше УНИКСа на данный момент (80:73).

«Поздравляю ЦСКА с победой. Сегодняшняя игра показала, что у УНИКСа есть проблемы, и на данный момент гости объективно лучше нас. Мы должны это признать. Большое количество ошибок, потерь, а также перехватов со стороны соперника означает, что они более сильная команда. ЦСКА забивал много легкий мячей, после которых очень сложно переломить ход встречи. В то же время мы делаем все, что в наших силах, чтобы изменить ситуацию.

По моему плану в последней атаке Андрей Лопатин должен был бросать. Он играл на позиции центрового, его опекал Тони Джекири, который не так подвижен. Но, к сожалению, бросок Андрея цели не достиг.

ДеВон Акун-Перселл пока не очень хорош в нападении. В дебюте матча он не забил несколько легких бросков и от этого потерял уверенность. Он форвард с большим атакующим потенциалом, и очевидно, что нам нужны его очки. На мой взгляд, он должен быть агрессивным на протяжении всех 40 минут, а не только в концовке», – сказал главный тренер УНИКСа .