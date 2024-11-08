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Андреас Пистиолис: «Встречи с УНИКСом всегда особенные»

Андреас Пистиолис поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с УНИКСом.

«Встречи с УНИКСом всегда особенные. Они отличаются высоким соревновательным уровнем.

Обе команды находятся под физической нагрузкой, но в такие моменты это никого не волнует. Так что, думаю, это будет отличная игра в плане баскетбола», – считает главный тренер ЦСКА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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Андреас Пистиолис
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