Андреас Пистиолис об игре против УНИКСа: «По интенсивности могу сравнить ее с финальным матчем»

Андреас Пистиолис сравнил матч против УНИКСа с финалом.

«Игра проходила с большим количеством физического контакта. По интенсивности могу сравнить ее с финальным матчем.

Отмечу, что на протяжении большей части встречи ЦСКА контролировал ход игры, в то же время нам противостоял УНИКС – отличная команда с превосходными игроками и отличным авторитетным тренером. Они безусловно пытались нас догнать, но я рад тому, что несмотря на это ЦСКА удалось сохранить хладнокровие и продолжить контролировать ход встречи.

Если вспоминать первую встречу в сезоне, оба клуба значительно прибавили в своей игре. И я уверен, что обе команды еще продолжат прогрессировать», – сказал главный тренер ЦСКА.

В субботу московской ЦСКА в гостевом матче во второй раз в сезоне обыграл казанский УНИКС – 80:73.