Андреас Пистиолис об игре против УНИКСа: «По интенсивности могу сравнить ее с финальным матчем»
Андреас Пистиолис сравнил матч против УНИКСа с финалом.
«Игра проходила с большим количеством физического контакта. По интенсивности могу сравнить ее с финальным матчем.
Отмечу, что на протяжении большей части встречи ЦСКА контролировал ход игры, в то же время нам противостоял УНИКС – отличная команда с превосходными игроками и отличным авторитетным тренером. Они безусловно пытались нас догнать, но я рад тому, что несмотря на это ЦСКА удалось сохранить хладнокровие и продолжить контролировать ход встречи.
Если вспоминать первую встречу в сезоне, оба клуба значительно прибавили в своей игре. И я уверен, что обе команды еще продолжат прогрессировать», – сказал главный тренер ЦСКА.
В субботу московской ЦСКА в гостевом матче во второй раз в сезоне обыграл казанский УНИКС – 80:73.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал Единой лиги ВТБ
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