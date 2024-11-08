Дмитрий Кулагин о матче с ЦСКА: «Настрой УНИКСа максимально боевой, рабочий и собранный»

Дмитрий Кулагин оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ против ЦСКА.

«Настрой УНИКСа перед предстоящей встречей с ЦСКА максимально боевой, рабочий и собранный. Отмечу, что нам предстоит противостояние финалистов прошедшего сезона. В текущем году нам еще не удалось обыграть ЦСКА, поэтому для нас это принципиальный матч. Уверен, что завтра на трибунах «Баскет-холла» будет аншлаг. Игра обещает быть жаркой, зрелищной и интересной. С нетерпением ожидаем наших болельщиков в эту субботу. Без поддержки зрителей нам никуда!

ЦСКА доминирует в этом сезоне, они показывают командный баскетбол высокого уровня. Полагаю, в этом большая заслуга их главного тренера Андреаса Пистиолиса, создавшего прекрасный коллектив. В прошлом году, завоевав «золото», они вновь доказали, что могут побеждать. В нынешнем чемпионате, с подписанием новых игроков, москвичи показывают баскетбол, за которым приятно следить.

У армейцев много исполнителей большого мастерства. Мы знаем их сильные стороны, однако подчеркну, что УНИКС планирует концентрироваться на своей игре. В этом сезоне у нашей команды не все складывается гладко, но мы усердно работаем, в полном составе тренируемся и ставим перед собой максимально высокие цели. Такие матчи с ЦСКА – хорошая проверка для нас.

Для положительного исхода в завтрашней встрече нам необходимо с первой и до последней минуты быть сфокусированными на защите и не давать их лидерам набирать легкие очки. Важно не допускать провальных отрезков на протяжении матча, продемонстрировать свою силу и командную игру в нападении, а также доминировать на подборе. На мой взгляд, в этих нюансах кроется ключ к победе», – заявил капитан казанской команды.