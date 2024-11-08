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Чендлер Парсонс: «Все парни в G-лиге нацелятся на Бронни Джеймса»

Чендлер Парсонс обозначил возможный путь для Бронни Джеймса.

Защитник будет выступать на домашних матчах фарм-клуба «Лейкерс» в лиге развития и тренироваться с основным составом в остальное время.

«Сложной и в то же время позитивной частью этого процесса станет то, что все парни в G-лиге нацелятся на него. Будут выискивать его во время матчей. Захотят доказать, использовать любую возможность.

Это даст Бронни отличную возможность показать свой уровень себе, медиа, мира. Доказать, что он достоин своего места. Что может стать ценным активом в «Лейкерс».

Если он будет продуктивен, полезен или кто-то получит травму в «Лейкерс», он может вернуться в основу. Надо просто показывать свою игру и сосредоточиться на процессе», – заключил Парсонс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints в сети X
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