Лу Уильямс о расписании Бронни Джеймса: «Это означает, что у команды есть долгосрочные планы на него»
Новичок клуба будет проводить в лиге развития только домашние матчи, в остальное время тренируясь с основным составом.
«Это говорит о том, что у клуба есть долгосрочные планы на его счет. Они видят пользу от его взаимодействия с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом. Важно практиковаться в окружении других молодых профессионалов уровня Далтона Кнехта или Д’Анджело Рассела, который еще достаточно молод.
Это окружение, тренировки, упражнения – помогут ему. В G-лиге тоже будут талантливые парни. Он больше нацелен на поддержку других игроков. Будет выполнять роль «3&D». Он будет учиться и переводить эти навыки в игровые минуты.
Но сама по себе ситуация прямо говорит, что «Лейкерс» намерены продолжать сотрудничество. Это похоже на мою ситуацию. Когда я пришел в НБА, я не так часто играл в лиге развития, но команда видела пользу от моего взаимодействия с Алленом Айверсоном и Крисом Уэббером», – заключил Лу Уильямс.
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