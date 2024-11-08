Лу Уильямс о расписании Бронни Джеймса: «Это означает, что у команды есть долгосрочные планы на него»

Бронни Джеймс присоединится к фарм-клубу «Лейкерс» в G-лиге.

Новичок клуба будет проводить в лиге развития только домашние матчи, в остальное время тренируясь с основным составом.

«Это говорит о том, что у клуба есть долгосрочные планы на его счет. Они видят пользу от его взаимодействия с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом . Важно практиковаться в окружении других молодых профессионалов уровня Далтона Кнехта или Д’Анджело Рассела, который еще достаточно молод.

Это окружение, тренировки, упражнения – помогут ему. В G-лиге тоже будут талантливые парни. Он больше нацелен на поддержку других игроков. Будет выполнять роль «3&D». Он будет учиться и переводить эти навыки в игровые минуты.

Но сама по себе ситуация прямо говорит, что «Лейкерс » намерены продолжать сотрудничество. Это похоже на мою ситуацию. Когда я пришел в НБА , я не так часто играл в лиге развития, но команда видела пользу от моего взаимодействия с Алленом Айверсоном и Крисом Уэббером », – заключил Лу Уильямс.