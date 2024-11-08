Бронни Джеймс отправлен в фарм-команду «Лейкерс» в G-лиге
Бронни Джеймс отправляется в Лигу развития.
«Лейкерс» перевели новичка Бронни Джеймса в «Саут Бэй», дебют 55-го номера драфта-2024 за фарм-команду ожидается в субботу против «Солт Лэйк Сити».
Ожидается, что 20-летний баскетболист будет в составе основной команды на пятничную игру против «Сиксерс», а затем присоединится к фарму.
Текущий план клуба заключается в том, что Джеймсу-младшему предстоит играть только в домашних матчах Лиги развития, поскольку он будет курсировать между «Лейкерс» и «Саут Бэй».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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