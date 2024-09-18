Александр Церковный об усилении «Зенита»: «Постарались учесть все ошибки предыдущих сезонов. Это пока все, что можно сказать»
– Оцените трансферную кампанию перед новым сезоном.
– Мы постарались максимально хорошо сделать свою работу и учесть все ошибки предыдущих сезонов. Это пока все, что можно сказать.
– Удалось ли пригласить всех, кого планировали?
– Пригласить удалось всех, а вот подписать – нет.
– Команду покинул Эртель…
– Томас – игрок очень высокого уровня. Это вынужденный шаг, связанный с перестройкой команды.
– При этом остались Карасев, Фрейзер, Хантер. Можно ли сказать, что по большому счету «Зенит» сохранил лидеров?
– «Зенит» сохранил всех, кого планировал видеть в команде нового сезона.
Плюс трехлетний контракт подписал Трент Фрейзер. Молодой игрок, один из лучших на своей позиции в Единой лиге, который постоянно прогрессирует. Он нам отлично подходит, – сказал генеральный директор «Зенита».
Состав клуба из Санкт-Петербурга в числе прочих пополнили Андрей Воронцевич, Александр Щербенев, Ксавьер Мун, Алекс Пойтресс и Омари Спеллмен.
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