  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Александр Церковный об усилении «Зенита»: «Постарались учесть все ошибки предыдущих сезонов. Это пока все, что можно сказать»
0

Александр Церковный об усилении «Зенита»: «Постарались учесть все ошибки предыдущих сезонов. Это пока все, что можно сказать»

Александр Церковный оценил трансферную кампанию «Зенита».

– Оцените трансферную кампанию перед новым сезоном.

– Мы постарались максимально хорошо сделать свою работу и учесть все ошибки предыдущих сезонов. Это пока все, что можно сказать.

– Удалось ли пригласить всех, кого планировали?

– Пригласить удалось всех, а вот подписать – нет.

– Команду покинул Эртель

– Томас – игрок очень высокого уровня. Это вынужденный шаг, связанный с перестройкой команды.

– При этом остались Карасев, Фрейзер, Хантер. Можно ли сказать, что по большому счету «Зенит» сохранил лидеров?

– «Зенит» сохранил всех, кого планировал видеть в команде нового сезона.

Плюс трехлетний контракт подписал Трент Фрейзер. Молодой игрок, один из лучших на своей позиции в Единой лиге, который постоянно прогрессирует. Он нам отлично подходит, – сказал генеральный директор «Зенита».

Состав клуба из Санкт-Петербурга в числе прочих пополнили Андрей Воронцевич, Александр Щербенев, Ксавьер Мун, Алекс Пойтресс и Омари Спеллмен. 

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
logoЗенит
logoЕдиная лига ВТБ
logoТомас Эртель
Александр Церковный
Трент Фрэйзер
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Трент Фрэйзер и Сергей Карасев могут пропустить стартовый матч нового сезона Лиги ВТБ
1вчера, 05:34
Илона Корстин ответила на претензии «Зенита»: «Менеджмент клуба с самым большим бюджетом ищет оправдания своих поражений в расписании»
916 сентября, 16:52
Дебют Дуйэна Бэйкона за «Зенит» может состояться на Кубке Кондрашина и Белова
94 сентября, 09:19
Томас Эртель о времени в «Зените»: «Отличный опыт в хорошей организации. Не было проблем или давления в Санкт-Петербурге»
430 августа, 21:11
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Никола Йокич, Яннис Адетокумбо и Лука Дончич возглавили рейтинг игроков НБА по версии CBS Sports
16 минут назад
Макс Кристи: «Мне нравится, что «Лейкерс» совершат еще одну попытку с тем же составом. Успешные команды последних лет сохраняли преемственность»
149 минут назад
Керр, Попович, Споэльстра и Лю – самые высокооплачиваемые тренеры НБА
7сегодня, 12:28
Патрик Беверли сравнил Стоктона и Янга: «Белый с не самыми большими габаритами был успешен в 90-е. Он бы и сейчас справился»
8сегодня, 11:31
«Фенербахче» объявил о переходе Бобана Марьяновича
2сегодня, 11:05
«Курбанов мой друг, Александр Ганькевич – мой товарищ». ЦСКА представил репортаж с медиа-дня
сегодня, 10:14Видео
Вышел трейлер документального сериала Netflix про НБА
5сегодня, 09:10Видео
Управленец Сачин Гупта покидает «Миннесоту» ради «видной должности» в футбольном «Челси»
7сегодня, 08:43
Сергей Собянин анонсировал строительство Центра подготовки баскетбольных сборных России в районе Внуково
4сегодня, 07:45
Леброн появился в рекламе с книгой «Первая страница». Существует мнение, что звездный баскетболист не читает дальше первой страницы
10сегодня, 07:34Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Шакил О′Нил о Гобере: «Слишком чувствительный»
4сегодня, 12:18
Андрей Ватутин об Аврамовиче: «Не нужно видеть в нем бога или мессию»
сегодня, 11:53
«Виллербан» отказался отправлять Пэриса Ли в «Монако»
1сегодня, 10:58
Энджел Риз появится на упаковках хлопьев Reese’s Puffs
1сегодня, 10:42Фото
Тренер Бена Симмонса выложил видео с тренировки австралийца
15сегодня, 10:32Видео
«Будь Шаком». Шакил О’Нил вспомнил, как получил затрещину от отца за кроссовер и бросок со средней
3сегодня, 09:41
Мехико может получить клуб НБА при расширении лиги (ESPN)
10сегодня, 08:59
Владислав Емченко о чемпионских амбициях «Локо»: «Почему нет? Конечно, это по силам»
сегодня, 08:16
Станислав Еремин о матче-открытия сезона: «Видно, что ЦСКА в хорошей форме. Но УНИКС настроен по‑боевому»
сегодня, 07:58
Выпущена коллекционная карточка с Карри и Месси, которые изображают жест «Night Night»
12сегодня, 07:08Фото