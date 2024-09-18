Александр Церковный об усилении «Зенита»: «Постарались учесть все ошибки предыдущих сезонов. Это пока все, что можно сказать»

Александр Церковный оценил трансферную кампанию «Зенита».

– Оцените трансферную кампанию перед новым сезоном.

– Мы постарались максимально хорошо сделать свою работу и учесть все ошибки предыдущих сезонов. Это пока все, что можно сказать.

– Удалось ли пригласить всех, кого планировали?

– Пригласить удалось всех, а вот подписать – нет.

– Команду покинул Эртель…

– Томас – игрок очень высокого уровня. Это вынужденный шаг, связанный с перестройкой команды.

– При этом остались Карасев, Фрейзер, Хантер. Можно ли сказать, что по большому счету «Зенит» сохранил лидеров?

– «Зенит» сохранил всех, кого планировал видеть в команде нового сезона.

Плюс трехлетний контракт подписал Трент Фрейзер. Молодой игрок, один из лучших на своей позиции в Единой лиге, который постоянно прогрессирует. Он нам отлично подходит, – сказал генеральный директор «Зенита ».

Состав клуба из Санкт-Петербурга в числе прочих пополнили Андрей Воронцевич, Александр Щербенев, Ксавьер Мун, Алекс Пойтресс и Омари Спеллмен.